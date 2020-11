Roßlebener Narren feierten Karnevalsauftakt solo

Kein Rathaussturm, keine Abendveranstaltungen in der Weintraube und auch der Umzug im Frühjahr steht in den Sternen. Die Coronapandemie wurde auch für die Narren des Roßlebener Carnevalclub ein richtiger Stimmungskiller. Dennoch lassen sie sich nicht unterkriegen, halten ihre Mitglieder bei Laune und hoffen noch immer auf den Frühjahr und eine Veranstaltung im Freien.

Vereinspräsident Sören Wendt zog am 11. November nur mit kleiner Entourage zum Rathaus und empfing dort den Rathausschlüssel vom Bürgermeister, der diesen coronakonform an einem Seil aus dem Fenster abließ.

Für alle Vereinsmitglieder haben Sören Wendt und seine Frau Briefumschläge vorbereitet, die sie eigenhändig austeilten. „Die Idee kam von meiner Frau, um zu zeigen, dass wir an alle Mitglieder denken“, erzählt Sören Wendt. In den Umschlägen gab es Konfetti, Luftschlangen, Luftballons in den Vereinsfarben rot-weiß und eine Tröte. Die Vereinsmitglieder waren dann aufgerufen, sich zu fotografieren. Die Bilder wurden in den sozialen Medien veröffentlicht.

Saal der Weintraube nun fest für den Verein verfügbar

Die Abendveranstaltungen des RCC Roßleben fanden in den vergangenen Jahren in der „Weintraube“ am Richard-Hüttig-Platz statt. Diese ehemalige Gaststätte samt Saal hat die Stadt Roßleben-Wiehe nun gekauft und an die Narren vermietet. „Der Mietvertrag ging pünktlich am 11.11. bei uns ein. Das war eine tolle Geste“, freut sich Sören Wendt. Künftig könne der Verein also den Saal uneingeschränkt nutzen.

„Wirklich etwas bringen wird uns das ja aber wohl erst für die nächstjährige Saison etwas“, sagt er. Abhängig von den aktuell gültigen Corona-Schutzmaßnahmen konnten die Vereinsmitglieder in diesem Halbjahr ein paar mal trainieren. Momentan ist dies allerdings nicht möglich. „Sobald wir wieder trainieren dürfen, werden wir die Zeiten auf dem Saal genau takten, um alle Regeln einzuhalten, aber dennoch möglichst vielen Gruppen die Möglichkeit zur Übung bieten zu können“, sagt Wendt.

Christina Klöcker hat ihren Umschlag kostümiert geöffnet und gleich das Konfetti verwendet. Foto: Christina Klöcker

Die Situation sei wirtschaftlich herausfordernd für den Verein. „Deshalb hoffen wir auf das Frühjahr und eine veranstaltungsfreundlichere Infektionslage“, sagt Sören Wendt. Es gibt nämlich die Idee, auf drei Bühnen, die über die Roßlebener Innenstadt verteilt werden, Teile des Programms aufzuführen. „Dafür haben wir schon eine Zusage der Wieheschen Narren des WCC und ich denke, dass auch noch andere befreundete Faschingsvereine zusagen würden“, so Wendt. Im Gegenzug sei mit den Wieheschen ein Auftritt des RCC im Stadtpark in Wiehe vereinbart.

Um den Karnevalsfreunden in Roßleben auch über den Jahreswechsel etwas bieten zu können, gibt es auch schon Ideen. „Wir überlegen, Videos von Auftritten unserer Gruppen zu machen und diese im Internet zu zeigen. Dafür brauchen wir aber erst einmal eine lockere Phase, in der sich alle Mitglieder der Gruppen treffen dürfen“, erklärt der Vereinspräsident.

Ein Prinzenpaar gibt es beim RCC diesmal ebenfalls nicht. „Es wäre unfair für das Prinzenpaar gegenüber seinen Vorgängern, weil es eben keine richtige Saison gibt“, sagt Wendt. Auch die Vorstandssitzungen zunächst bis Ende November ausgesetzt.