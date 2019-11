Die Kreissynode tagt am 22. November in der Crucis-Kirche in Sondershausen. Beginn ist um 18 Uhr mit einer Abendmahlsandacht.

Rückblick auf die vergangenen sechs Jahre

Kyffhäuserkreis. Die 12. Sitzung der 4. Kreissynode des Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen tritt am 22. November in St. Crucis Sondershausen zusammen. Es ist die voraussichtlich letzte Kreissynode dieser Legislatur und damit vom Thema Resümee geprägt. Das ursprünglich geplante Referat von Staatssekretär a.D. und Pfarrer em. Ulrich Kasparik muss aufgrund eines Todesfalles in dessen Umfeld leider verschoben werden. Die Kreissynode befasst sich daher mit einem Rückblick auf die sechs Jahre währende Legislatur von 2014 an.

Dieser Rückblick wird einerseits durch die Ausschussberichte (Ausschuss für Kirche und Diakonie, Bauausschuss, Finanzausschuss, Stellenplan- und Strukturausschuss, Visitationskommission) und andererseits durch den Bericht des Superintendenten Kristóf Bálint gegeben. Zudem wird das Haushaltsjahr 2020 geplant und der Haushalts- sowie Stellenplan und die Kirchenkreiskollekten für 2020 beschlossen.

Die Kreissynode ist das höchste Gremium des Kirchenkreises und trifft alle wesentlichen Entscheidungen wie Haushalt und Stellenplan, die Gebäudekonzeption und die Zweckbestimmung von Kirchenkreiskollekten sowie die Einrichtung, Veränderung und Aufhebung von Pfarr- und Mitarbeiterstellen. Zwischen den beiden Kreissynoden im Jahr führt der Kreiskirchenrat die Geschäfte. Dem Kreiskirchenrat sitzt der Superintendent (Kristóf Bálint) und der Synode der Präses (Wilhelm Schreier) vor. Die Kreissynodenausschüsse erstatten den Kreissynodalen vorab schriftlich von ihrer Arbeit Bericht und werden an ein, zwei Schlaglichtern aus der Ausschussarbeit berichten. Superintendent Bálint wird ein Grundsatzreferat halten. Alle Berichte werden nach der Kreissynode auf der Homepage veröffentlicht und sind somit von allen Interessierten nachzulesen.

Die Kreissynode tagt öffentlich. Interessenten sind herzlich eingeladen. Die Tagung wird mit einer Abendmahlsandacht eröffnet. (re)