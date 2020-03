Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sammlung von Unterschriften ausgesetzt

Am 1. April sollte die Unterschriftensammlung für das kreisweite Bürgerbegehren zum Standort über den Neubau der Grundschule in Kyffhäuserland starten. Das sei erst einmal ausgesetzt, sagte der Rottlebener Mario Merten, einer der Initiatoren, dieser Zeitung. In Zeiten des Coronavirus sei es keinem zuzumuten, die nötigen etwa 4500 Unterschriften zu sammeln. „Wir haben die Aussetzung zum Sammeln der Unterschriften beim Landkreis beantragt. Da hat man dafür volles Verständnis“, so Merten.

„Wir haben dem bis auf Weiteres zugestimmt, das wurde auch in einer Sondersitzung des Kreisausschusses besprochen“, bestätigte Ulrich Thiele, Pressesprecher des Landratsamtes. Man werde sehen, so Merten, wie sich die Lage entwickle und entscheide dann gemeinsam mit dem Landkreis, wann die Unterschriftensammlung zum geplanten Bürgerbegehren beginnen könne. Jetzt habe die Gesundheit der Bürger oberste Priorität. Wie Merten zudem informierte, sei in der Gemeinderatssitzung von Kyffhäuserland am 12. März sein Antrag als Ratsmitglied, das Grundstück neben dem Sportplatz in Rottleben, jetziger Freizeitplatz, auf die Bebaubarkeit für den Neubau der Grundschule zu prüfen, von der Fraktion CDU/Unser Dorf abgelehnt beziehungsweise vertagt worden, bis das Bürgerbegehren entschieden sei. „Damit geht wertvolle Zeit zur Prüfung der Vegetationsperiode – wie vom Umweltamt des Kreises gefordert – untätig vorbei“, so Merten.