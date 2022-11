Sangerhausen lädt zum Weihnachtsmarkt

Sangerhausen. Sangerhausen: Die Eröffnung am 24. November mit dem Fanfarenzug Querfurt.

Die Stadt Sangerhausen lädt vom 24. November bis 23. Dezember jeweils von Donnerstag bis Sonntag zum Weihnachtsmarkt ein. Am 24. November eröffnet der Fanfarenzug Querfurt um 18 Uhr den Markt. Am 27. November und 11./18. Dezember sorgt um 15.30 Uhr ein Bläserquartett für festliche Musik. Am 2. Dezember, 17.30 Uhr, ist der Fanfarenzug Hettstedt musikalisch unterwegs, am 4. Dezember, 15 Uhr, der Fanfarenzug Querfurt. Am 3./10. Dezember unterhält Frank Exner mit Gesang und Gitarre von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Am 17. Dezember ist von 16 bis 18 Uhr die Akustik-Band Two Rock auf der Bühne zu erleben.

An allen anderen Veranstaltungstagen ab 25. November sorgen DJ Örny oder DJ Blacksmith von 19 bis 21 Uhr für musikalische Unterhaltung auf dem Markt und von 21 bis 23 Uhr zur Après-Ski-Party im Ratskeller. Erstmals steht Besuchern kostenlos eine Eisbahn zur Verfügung, die weder Strom noch Wasser benötigt und auf einer Fläche von 20 mal acht Metern wetterunabhängigen Eislaufspaß bietet.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt donnerstags von 15 bis 20 Uhr, freitags von 15 Uhr bis 21 Uhr, samstags 13 bis 21 Uhr, sonntags 13 bis 18 Uhr. Am 2. Dezember ist von 15 bis 22 Uhr wieder Advent in den Rosenhöfen.