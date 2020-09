An der Chausseekirche in Mönchpfiffel-Nikolausrieth wird derzeit der Dachstuhl saniert. Auch die rund 700 Jahre alte Glocke ist dort aufgehängt worden. Die Glockenweihe soll anlässlich der diesjährigen Kirmes stattfinden.

Mönchpfiffel-Nikolausrieth. Die Glockenweihe erfolgt im Rahmen eines Erntedankgottesdienstes am 4. Oktober.

Sanierung der Chausseekirche in Mönchpfiffel liegt im Plan

Die Dachstuhlsanierung der Chausseekirche an der Landesstraße in Mönchpfiffel-Nikolausrieth geht planmäßig voran. Auch die fast 700 Jahre alte Kirchenglocke ist bereits in den Dachstuhl der Kirche gehängt worden. Die Glockenweihe soll voraussichtlich anlässlich des Erntedankgottesdienstes erfolgen.