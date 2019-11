Am zweiten Adventswochenende öffnet der Arterner Weihnachtsmarkt am Rathaus seine Pforten für die Besucher.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schalmeienorchester spielt zur Eröffnung

Nachdem sich alle Beteiligten in einer gemeinsamen Sitzung in der vergangenen Woche ausgetauscht haben, konnte der Arterner Ortschaftsrat das Programm für den diesjährigen Weihnachtsmarkt in der Salinestadt besprechen und auf den Weg bringen. Dieser findet am 7. und 8. Dezember, also am zweiten Adventswochenende statt.

Am Samstag ist ein Programm von 14 bis 20 Uhr vorgesehen. Der Bürgermeister Torsten Blümel wird den Markt zusammen mit Ortschaftsbürgermeister Wolfgang Koenen (beide Linke) offiziell um 14 Uhr eröffnen und danach die Bühne dem Arterner Schalmeienorchester überlassen, dass die Besucher mit weihnachtlichen Klängen auf den Advent einstimmen möchte. Im Anschluss haben die Kinder aus den Kindergärten Magdalenenstraße und Bummi ein buntes Programm zur Unterhaltung vorbereitet. Ab 16 Uhr freut sich dann der Weihnachtsmann auf Besuche der kleinen und großen Marktbesucher und ab 17.30 Uhr beginnt eine weihnachtliche Buchlesung. Zum Tagesabschluss sorgt ab 18.30 Uhr Hendryk Zunkel für musikalische Unterhaltung.

Zusätzlich öffnet von 14 bis 18 Uhr auch die Marienkirche ihre Pforten, um eine Raum für die Besinnung zu bieten. Auch werden einzelne Arterner Geschäfte ihre Öffnungszeiten erweitern.

Am Sonntag eröffnen erneut beide Bürgermeister den Markt um 14 Uhr und übergeben dann an Salzprinzessin Celina I., die zu einer Autogrammstunde einladen wird. Danach ist bis 15 Uhr ein Überraschungsprogramm angekündigt, das in ein buntes Programm der Kinder aus dem Kindergarten Regenbogen mündet. Ab 15.30 Uhr wartet dann wieder der Weihnachtsmann auf seine Gäste und ab 16.30 Uhr beschließt die Arterner Band „Four Chains“ den Markt mit ihrer Musik.

An beiden Tagen werden auf dem Areal geschmückte Stände mit vielfältiger Versorgung aufgebaut sein und ein Schausteller wartet mit einem Karussell auf. Radio Artern wird für ein musikalisches Rahmenprogramm sorgen und die Brückenfrauen öffnen jeweils von 14 bis 18 Uhr ihren Trödelmarkt an der Leipziger Straße. Am Rathausplatz findet zudem auch ein Weihnachtsbaumverkauf statt.