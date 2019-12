Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schneekugeln selbst basteln

Wird es sie in diesem Jahr geben, eine weiße Weihnacht? Oder herrscht weiter Schmuddelwetter? Eine ganz kleine Welt, in der, wenn man will, Schnee fällt, konnten sich Kinder – und Erwachsene – am dritten Advent im Regionalmuseum Bad Frankenhausen basteln: Schneekugeln. Das Angebot passt zur derzeitigen Sonderausstellung „Jahrmarkt – alles dreht sich, alles bewegt sich“. Steffi Eckert aus Seibis im Saale-Orla-Kreis stellt zahlreiche Spieluhren und Schneekugeln aus. Es ist eine Schau für die ganze Familie.

Spieluhren und Schneekugeln sind in einer Ausstellung im Regionalmuseum Bad Frankenhausen zu sehen. Foto: Ingolf Gläser Die Sammelleidenschaft gibt es bei ihr seit fast 30 Jahren. Sie ist ungebrochen. Mittlerweile umfasst die Sammlung, wie sie sagt, 900 Spieluhren und 8000 Schneekugeln. Alles begann mit einem Geschenk ihres Mannes, ein Hochzeitspavillon als Spieluhr. Einige Zeit später kauften sie sich bei einer Reise nach Paris eine kleine Schneekugel. Das Interesse, Schneekugeln selbst zu basteln, war groß. Und gemeinsam hatte man viel Spaß. Nötig sind ein kleines Schraubglas und eine Figur, die man im Gläschen festklebt und konserviert. Ins Glas kommen destilliertes Wasser, ein Tropfen Spülmittel, Glitzer. Deckel drauf, verkleben, fertig ist die Unikat-Schneekugel. Beliebt waren als Figuren Weihnachtsmänner, Schneemänner, Engel. Ansonsten gab es mit Figuren aus Kinderüberraschungseiern eine große Zahl an Vorrat. Die Ausstellung kann bis 14. Februar 2020 im Museum besichtigt werden.