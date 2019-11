Am 15. Oktober wurde mit dem Aufbau der Schneezäune im Kreis begonnen. Am Donnerstag wurden bei Reinsdorf die letzten aufgestellt.

Schneezäune, volle Salzlager – der Winter kann kommen

Die Sonne lacht, der Himmel ist blau – auch wenn es gestern Vormittag wieder mal überhaupt nicht nach Schnee aussieht, der Winter kommt bestimmt. Und dafür wollen die Mitarbeiter der Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft TSI auf jeden Fall gewappnet sein. Auf einem Acker bei Reinsdorf stellten die Kollegen gestern den letzten Schneezaun im östlichen Kyffhäuserkreis auf.

„Wir sind gut vorbereitet. Die Schneezäune stehen, die vier Salzlager sind aufgefüllt, die Fahrzeuge sind aufgerüstet und stehen für den Einsatz bereit“, sagt Straßenmeister Johannes Göbel, der Leiter TSI-Niederlassung für Nordthüringen, auf Nachfrage. Und die Einsatzpläne für die Mitarbeiter stehen natürlich auch.

Zwei Mal haben die Einsatzfahrzeuge in der neuen Saison schon gestreut. Das erste Mal am 7. November. „Da waren wir vor allem in den Höhenlagen sowie auf Brücken und Kurven der Bundesstraßen unterwegs“, berichtet Göbel. Und wie es auf der Wetterkarte aussieht, dürfte der nächste Einsatz nicht lange auf sich warten lassen.

380 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen betreut die TSI im Kreis. Rund 2200 Tonnen Salz liegen dafür in den Lagerstätten in Sondershausen, Greußen, Menteroda und Artern bereit. Viel nachgeordert werden musste nicht. Ein Großteil des Salzes davon stammt noch aus dem letzten Winter, der extrem mild ausgefallen war.

Um drei Uhr früh treten bei Schneefall die Fahrer die Schicht an. Per Satellit wird erfasst, wie viel und wie oft Salz aufgebracht wird. Damit landen kaum mehr als fünf Gramm im ganzen Winter auf einem Quadratmeter. Infrarotsysteme an den Fahrzeugen bestimmen die Oberflächentemperatur der Straße, auf die sich das Streusystem automatisch einstellt. Gestreut wird bereits prophylaktisch bei drei Grad Celsius, denn schon bei Null Grad kann es zu schweren Unfällen kommen.

Auf Splitt als Mittel zum Abstumpfen wird allerdings schon seit einiger Zeit verzichtet. Die Gefahr von Steinschlägen für die Verkehrsteilnehmer sei zu groß gewesen, räumt Göbel ein. Dafür gibt es eine Streu-Version „light“. „In der Übergangszeit setzen wir ein Fahrzeug mit reiner Sole an Bord ein. Dieses verkehrt auf allen Strecken. Die Sole besteht aus Wasser mit zwanzig Prozent Salzgehalt. Das ist nicht nur wirksam gegen Glätte, sondern schont außerdem Natur und Umwelt“, erklärt der TSI-Niederlassungsleiter. Ein kompletter Ersatz für Salz sei dies allerdings nicht. „Reine Sole nur bis minus sieben Grad Celsius anwendbar. Dann schlägt sie um und gefriert.“

Vor Verwehungen auf den Straßen sollen die Schneezäune schützen. 30 Kilometer davon wurden auch diesmal wieder im Kreis aufgestellt. Schwerpunkte sind entlang der Bundesstraße 4 in Richtung Erfurt, die B86 im östlichen Kreis sowie entlang der Strecke Bad Frankenhausen Richtung Esperstedt. „Wir beginnen mit dem Aufbau immer Mitte Oktober. Dann sind die Landwirte mit ihrer Arbeit soweit, dass wir auf ihre Felder können. Mitte November sollte der Aufbau der Schneezäune dann abgeschlossen sein“, so Göbel.

Die Standorte der Zäune sind unverändert. „Das wird von Jahr zu Jahr beobachtet und wo ein Schneezaun nötig ist, reagieren wir dann auch.“ Damit kann der Winter kommen.

Fragt sich bloß, ob auch die Autofahrer so gut darauf vorbereitet sind.