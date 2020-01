In Raum 119 des Rathauses in Bad Frankenhausen findet die Info-Veranstaltung der Telekom statt

Information Schnelles Internet in Bad Frankenhausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schnelles Internet in Bad Frankenhausen

Die Vorplanungen für das schnelle Internet im Rahmen des geförderten Projektes im Kyffhäuserkreis im Bereich der Stadt Bad Frankenhausen sind abgeschlossen. Die Deutsche Telekom bietet dazu eine Bürgerinformationsveranstaltung am Donnerstag, 30. Januar, ab 19 Uhr in der Stadtverwaltung im Raum 119 an. Mitarbeiter der Telekom stellen die Möglichkeiten des neuen Netzes und die aktuellen Angebote der Telekom vor. Weiterhin hat jeder Besucher die Möglichkeit, alle Fragen rund um das neue Netz zu stellen und sich aus erster Hand beraten zu lassen.