Schnuppertour durch die Gemeinschaftsschule

Erweiterte Realität, Greenscreen, der kleinste Philosoph der Welt, das Sonnensystem in 3-D – was moderner Unterricht heißt, das bekamen die künftigen Fünftklässler am Donnerstag von Lehrern und Schülern der Borlachschule in Artern auf überaus anschauliche und unterhaltsame Weise demonstriert. Wie jedes Jahr kurz nach den Winterferien hatte die Gemeinschaftsschule die Viertklässler zum Schnuppernachmittag eingeladen.

Der Übertritt von der Grundschule in eine weiterführende Schule ist für Schüler und Eltern etwas Besonderes. Beim Schnuppertag können Schüler und Eltern die Schule, die Lehrer und das neue Umfeld kennenlernen. Nach einführenden Worten von Konrektorin Silvia Hartkopf ging es für die Mädchen und Jungen gruppenweise in der Schule an vier Stationen, während ihre Eltern in der Caféteria weitere Informationen erhielten. Unter der Anleitung von Medienkunde-Lehrerin Kerstin Kielhorn und Englisch-Russisch-Lehrerin Katrin Gentschmann bekamen die potenziellen Mitschüler von Fünft- und Achtklässlern im Tablet-Raum an den Computern unter anderem das Innere eines menschlichen Körpers gezeigt. Kerstin Kielhorn und Katrin Getschmann hatten dafür virtuelle T-Shirts angezogen. Emily fotografierte die Schüler vor einem sogenannten Greenscreen, einem grünen Tuch. Mit Hilfe einer App stellte sie die Schüler dann in eine Winterlandschaft. „Das soll Kindern auch zeigen, dass nicht alles wahr ist, was sie zu sehen bekommen und dass man vieles manipulieren kann“, erklärt Katrin Getschmann. Lebendiges Lernen auch im Geografieraum und bei den Naturwissenschaften: Bei Nancy Bellstedt (Biologie, Ethik, Mensch-Natur-Technik) und Jacqueline Fiedler (Mathe/Physik) schwammen Pantoffeltierchen unter der Linse des Mikroskops, dazu gab es Pollen zu sehen, einen Floh und Vulkanmodelle. An allen Stationen durften die Kinder nicht nur schauen, sondern auch ausprobieren und experimentieren. Die Gemeinschaftsschule erwartet für das kommende Schuljahr wieder Anmeldungen für mindestens zwei fünfte Klassen.