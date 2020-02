Schüler-Rallye durchs Kyffhäuser-Gymnasium

Dichtes Gedränge am Samstag in der Mensa des Kyffhäusergymnasiums. Obwohl die größeren Schüler noch eine Reihe Stühle hereingetragen hatten, reichten die Plätze immer noch nicht aus und viele Neuankömmlinge blieben einfach stehen. Die Schule hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen. Angesprochen waren nicht nur die Viertklässler mit ihren Eltern, die nach dem Schuljahr von der Grund- an eine weiterführende Schule wechseln, sondern alle Interessierten. Entsprechend groß war die Zahl der Neugierigen, schließlich ist die Schule nagelneu und nach modernstem Standard gebaut.

Die Eröffnung nahm Schulleiterin Silvia Exner zusammen mit dem Schulchor Salto Vokale vor. Dessen Darbietung gefiel den Besuchern anscheinend so gut, dass die Schüler gern noch eine Zugabe sangen, ehe es ins Schulhaus ging. Für die angehenden Fünftklässler hatten Schüler und Lehrer dieses Jahr etwas Besonderes vorbereitet. „Mit einer Schulrallye über mehrere Stationen und Gebäude soll die Freude am Entdecken unserer Einrichtung gefördert werden“, sagte die Schulleiterin am Rande. Wer am Ende alle Stationen besucht und einen Stempel abgeholt hatte, dem winkte ein kleiner Preis.

Die Entdeckungsreise führte auch ins Kabinett von Biologie-Lehrerin Kerstin Schröter. Bei ihr konnte der menschliche Körper zusammengesetzt, menschliche Knochen bestimmt oder dem Geheimnis des „Wunderfischs“ auf den Grund gegangen werden.

Auch viele Besucher aus Bad Frankenhausen und den umliegenden Orten nutzten den Tag und nahmen die neue Schule in Augenschein. Überall auf den Fluren und in den Unterrichtsräumen herrschte Begeisterung, waren lobende Worte über das Gebäude und die Lernbedingungen zu hören. Einen Schwerpunkt bildet an der Schule das Fremdsprachenangebot. Hier können Schüler neben Englisch zwischen Französisch, Latein und Russisch als weiterer Fremdsprache wählen. Darüber hinaus zeigten die Arbeitsgemeinschaften mit Lego-Robotics und Geocaching bis zum Modellbau, welche Möglichkeiten das Gymnasium auch außerhalb des Unterrichts bietet und auch der Förderverein und die Mitarbeiter im sozialen und technischen Bereich stellten sich vor. Darüber hinaus gab es Informationen zum Essenanbieter, und wer nach so vielen neuen Erkenntnissen erschöpft war, für den war eine Einkehr im Schülercafé genau das Richtige.