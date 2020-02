Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schützen wählen ihren Vorstand

Die diesjährige Mitgliederversammlung des Frankenhäuser Schützenvereins von 1697 findet am Samstag, dem 7. März, statt, wie der Vorsitzende Volker Schuster mitteilt. Die Versammlung beginnt um 15.30 Uhr in der Gaststätte „Sennhütte“, wie dies schon Tradition ist. Neben den Rechenschaftsberichten von Vorstand und Kassenprüfer stehen in diesem Jahr turnusmäßig Wahlen des Vorsitzenden, des Vorstandes und der Kassenprüfer an. Der Vorstand ruft alle Vereinsmitglieder zur Teilnahme auf.