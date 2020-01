Im Oberen Hof in Artern trifft sich am Donnerstag der Arterner Ortschaftsrat.

Artern/Schönfeld. Die Sitzungen der Ortschaftsräte in Artern und Schönfeld finden beide am kommenden Donnerstag statt.

Schutz des Baumbestandes wird besprochen

Im Oberen Hof an der Ritterstraße tritt am Donnerstag, dem 23. Januar, ab 18.30 Uhr der Arterner Ortschaftsrat zusammen. Besprochen werden soll dann eine Ermächtigung der Stadtverwaltung zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens bei städtebaulich unbedeutenden Bauanträgen sowie die Satzung zum Schutz des Baumbestandes. Dieselben Tagesordnungspunkte bespricht auch der Schönfelder Ortschaftsrat, ebenfalls am kommenden Donnerstag ab 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Zusätzlich wird hier auch noch die Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes diskutiert.