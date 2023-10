Selbstverteidigung für Kinder

Selbstverteidigungskurs für Kinder in den Herbstferien im DOMizil in Bad Frankenhausen: Die Frauen vom Sondershäuser Klub Soroptimist International um ihre aktuelle Präsidentin Marlies Matthes (rechts) wollen mit ihrem neuen Projekt den Nachwuchs stärken.

Kyffhäuserkreis. Sondershäuser Klub Soroptimist International will mit seinem neuen Projekt den Nachwuchs stärken. Mitstreiterinnen sind gesucht.

Sie nennen sich Soroptimisten, treffen sich einmal im Monat, tun Gutes und ihr Betätigungsfeld geht nie aus: zwanzig berufstätige Frauen vom Sondershäuser Serviceklub Soroptimist International. Im vergangenen Jahr feierten die „Helfenden Schwestern“ 20-jähriges Bestehen und haben nun ihr neues Projekt gestartet: Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Mädchen und Jungen.

„Wir engagieren uns seit vielen Jahren in Projekten, die uns am Herzen liegen“, sagt Marlies Matthes. Im Mittelpunkt stehen dabei Frauen und Kinder in der Kyffhäuserregion. Die Sondershäuserin, die im März im DOMizil in Bad Frankenhausen ihre Hebammenpraxis eröffnete, ist aktuell die Präsidentin des Serviceklubs. Auftakt für die Selbstverteidigungskurse ist diese Woche in Bad Frankenhausen. Nächste Woche folgt Ebeleben und im neuen Jahr Sondershausen. Die Kosten übernimmt der Serviceklub.

Als Partner konnten die Soroptimisten für Ebeleben und Sondershausen den Verein Karate-Kwai und den Kreisjugendring gewinnen. „In Ebeleben im Jugendclub und in Sondershausen laufen die Kurse in Abstimmung mit Trainer Andreas Kollek erst einmal unbegrenzt und fortlaufend kann eingestiegen werden. Ziel ist, so viele Kinder wie möglich zu erreichen, ihnen Sicherheit, Aufmerksamkeit und vor allem den Mädchen Selbstbewusstsein zu vermitteln“, betont Marlies Matthes. In Sondershausen steht der Veranstaltungsort erst nach dem Umzug des Karate Clubs fest, weshalb der Kurs erst am 17. Januar beginnt.

In Bad Frankenhausen treffen sich Mädchen und Jungen diese Woche im DOMizil. „Unsere Partner sind der Jugendhilfe- und Förderverein e.V. sowie Trainer Marc Zschörnig vom Kyffhäuser Karate Dojo. Die Betreuung übernehmen die Sozialpädagogen Justine Finke und Susanne Koch“, berichtet Matthes. 500 Euro spendierten die Soroptimisten dafür. Damit ist auch das Mittagessen abgedeckt.

Die Soroptimisten unterstützten bereits das Kinderheim in Ebeleben, das Frauenhaus und das Eltern-Kind-Turnen in Sondershausen, außerdem Maßnahmen zur gesunden Ernährung. Das Geld für die Projekte stammt aus Veranstaltungserlösen und dem Verkauf von selbst gemachtem Glühwein in der Vorweihnachtszeit.

Jeden ersten Mittwoch im Monat trifft sich die aus Lehrerinnen, Medizinerinnen sowie Geschäftsfrauen bestehende Gruppe ab 19 Uhr im Restaurant Leonardo in Sondershausen. Engagierte Mitstreiterinnen sind herzlich willkommen. Neben dem Einsatz für andere gibt es auch ein umfangreiches Jahresprogramm mit Vorträgen und Unternehmungen.