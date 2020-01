Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Signal für die Feuerwehren

Endlich. Nun geht es los. Darauf haben die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren der Region lange gewartet. Es entsteht ein neues Feuerwehrtechnisches Zentrum. Nach einem Standort wurde lange gesucht. Natürlich hätte er in jeder Region sein können. Doch die Einrichtung war in Artern. Und sie bleibt auch dort. Das ist eine gute Nachricht für die Stadt. Was die Bedingungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum anbelangt, so gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik.

Mit dem Umzug der Borlach-Gemeinschaftsschule auf den Königstuhl der Stadt ist das Schulgebäude in der Straße der Jugend, ein typischer Blockbau aus DDR-Zeiten, ungenutzt. Das Gebäude gehört dem Kreis. Er bekommt Geld vom Land, immerhin fast drei Millionen Euro, damit hier nach Umbauarbeiten das Feuerwehrtechnische Zentrum einziehen kann. Kommenden Montag ist hier der erste Spatenstich. Die Bauarbeiten starten. Das hat nichts mit Wahlkampfzeiten zu tun. Einziehen soll dann perspektivisch auch die Arterner Außenstelle des Landratsamtes, die Volkshochschule und die Musikschule. Kein Leerstand einer ehemaligen Schule.