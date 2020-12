So schön sieht es in der Kräme aus

So schön sieht es im Advent in Bad Frankenhausen aus: Farbige Lichter aus 104 Scheinwerfern strahlen die Hauswände in der Kräme an und sorgen an drei Tagen die Woche für ein ganz besonderes Flair. „Wir beleuchten die Kräme jeweils donnerstags, freitags und samstags von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr, dazu erklingt Weihnachtsmusik“, verrät Licht-produktiv-Chef Nico Bruder, der mit seinen Kollegen die Illumination vornimmt. Das lässt nicht nur die Stadt erstrahlen, die in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt hat. Das erfreut auch die Kunden beim Weihnachtsbummel, hilft den Händlern der Innenstadt und macht auch Nico Bruder und sein Team glücklich. In der Woche vor Heiligabend wird die Kräme schon ab 23. Dezember beleuchtet. Am 24. Dezember erstrahlt dann der Marktplatz. Dort soll an Heiligabend der Gottesdienst stattfinden.