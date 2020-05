Ein Blick in die Sonderausstellung, die noch bis 16. August zu sehen sein wird.

Bad Frankenhausen. Interessierte können das Regionalmuseum in Bad Frankenhausen auch an Christi Himmelfahrt besuchen.

Sonderausstellung verlängert

Das Regionalmuseum verlängert seine Sonderausstellung „Gazellenritt – Der Bildhauer Max Daniel Hermann Fritz und seine Werke“ bis 16. August. Der im Mittelpunkt der Ausstellung stehende Bildhauer Max Daniel Hermann Fritz (1873-1948) steht beispielhaft für eine schwarzburgische Familiengeschichte. Weit oben in den Kammlagen des Thüringer Waldes, im schwarzburgischen Städtchen Neuhaus am Rennweg, geboren und aufgewachsen, führte sein Weg nach Frankenhausen erst über den „Umweg“ der verwandtschaftlichen Beziehungen seiner Frau hierher. An Christi Himmelfahrt ist das Regionalmuseum von 10 bis 17 Uhr geöffnet.