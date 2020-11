Sonnenscheinchen schmücken Frankenhäuser Weihnachtsbaum

Bad Frankenhausen. Aufregung unter den Kindergartenknirpsen in Bad Frankenhausen: Der Weihnachtsbaum auf dem Markt wird geschmückt! Das übernimmt jedes Jahr einer der drei Kindergärten der Stadt. In diesem Jahr sind die „Sonnenschein"-Kinder mit ihrem Ableger Haus Zwergenstübchen am Tischplatt an der Reihe und hängten am Dienstagvormittag voller Begeisterung Engel, Herzen, Kerzen, Schneemänner und ganz viele Päckchen in die Zweige. Einen ganzen Bollerwagen füllte der selbst gebastelte Baumschmuck, den die Mädchen und Jungen zusammen mit ihren Erzieherinnen zum Markt vor dem Rathaus gezogen hatten. Und ein selbst gebastelter Weihnachtsmann durfte natürlich auch nicht fehlen.

Hurra, wir schmücken den Weihnachtsbaum! Einen ganzen Bollerwagen voller Weihnachtsschmuck hatten die „Sonnenschein“-Knirpse zum Markt gezogen. Foto: Wilhelm Slodczyk