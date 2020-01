Sorgen und Furcht bestimmen den Alltag

Schlaflose Nächte und Angst um Hab und Gut bestimmen seit Monaten das Leben der Menschen in Braunsroda. Ein psychisch auffälliger Mann verbreitet Angst und Schrecken, die Polizei wird regelmäßig gerufen und das Landratsamt verweist auf seine Machtlosigkeit.

Der Mann bewohnt allein ein Haus in der Heidelbergstraße und ist der Polizeidirektion spätestens seit Oktober 2019 bestens bekannt, wie Pressesprecherin Fränze Töpfer gegenüber der Lokalredaktion bestätigt. Insgesamt sieben Anzeigen lagen gegen den Mann vor. Die Delikte reichen von Beleidigung über Hausfriedensbruch bis hin zu Sachbeschädigung.

„Mir liegen im Oktober Anzeigen wegen Beleidigung vor. Im November wurde er dann angezeigt wegen Hausfriedensbruchs, weil er auf ein fremdes Grundstück eingedrungen ist“, sagt Töpfer. Außerdem sei der Mann auch wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole auffällig geworden. „Im Dezember gab es eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und im Januar ist er mit einer Kettensäge in der Hand auf ein fremdes Grundstück eingedrungen, die er dann dort zurückgelassen hat“, sagt Töpfer. Von diesem Vorfall gebe es auch ein Video, dass der Polizei vorliegt. Töpfer bestätigt auch, dass der sozialpsychiatrisches Dienst des Landkreises eingeschaltet wurde. Die Polizei habe keine Handhabe, solange der Mann nicht sich selbst oder andere in unmittelbare Gefahr bringe.

„Leider ist die Hürde des Datenschutzes so hoch, dass ich Ihnen lediglich die Auskunft geben kann, dass sowohl das Gesundheitsamt den Fall kennt und weiter betreut. Selbstverständlich wird die Situation vor Ort von den Mitarbeitern im Gesundheitsamt gewissenhaft geprüft, inwieweit Maßnahmen im Rahmen der Gesetze eingeleitet werden können. Ebenfalls werden die Kontakte mit allen Beteiligten eng gehalten“, sagt Heinz-Ulrich Thiele, Pressereferent des Landratsamtes auf Nachfrage der Lokalredaktion.

Die Nachbarn wissen sich nicht mehr anders zu helfen, als nun mit diesem Fall an die Öffentlichkeit zu gehen: „Ich bin zusammen mit diesem Mann aufgewachsen. Schon längere Zeit hat er immer mal wirr geredet, aber damit konnte man ja noch umgehen“, so ein Nachbar. Dass der Mann seit rund vier Monaten aber regelmäßig verbal ausfallend und übergriffig auf fremdes Eigentum wird, gehe eindeutig zu weit. „Er ist krank. Ich finde es einfach nur schlimm, dass ihm sein Betreuer und der Staat nicht helfen“, sagt der Nachbar, der direkt neben dem Unruhestifter wohnt.

Dieser sei vor allem nachts aktiv, laufe dann auch durchs Dorf und treibe sein Unwesen. „Wenn meine Frau abends halb elf von der Arbeit kommt, gehe ich nach draußen und hole sie rein. Man weiß nie, wo der steht“, schildert der Nachbar seine Ängste. Seine Frau sei nämlich auch schon sexistisch beleidigt worden. Ein Anwohner berichtet auch davon, dass der Mann Benzin an eine Garage an seinem Grundstück gekippt habe und kurz davor stand diese anzuzünden. Auch am Auto seines anderen direkten Nachbarn machte er sich zu schaffen und riss unter anderem die Scheibenwischer ab. Auf allen Kosten sind die Dorfbewohner bislang sitzengeblieben.

Der Mann, so berichten es die Anwohner, verbarrikadiert sich die meiste Zeit in seinem Haus. Deshalb war er auch für unsere Zeitung nicht zu sprechen. Blicken lasse er sich tagsüber eigentlich nur am Fenster, um von dort aus Passanten zu beschimpfen. Das bestätigt auch eine junge Mutter: „Der Mann ist mittlerweile sozial total isoliert im Dorf, weil einfach keiner mehr mit ihm reden will nach den ganzen Vorfällen“. Eine andere junge Mutter berichtet: „Anfänglich habe ich ihn nicht ernst genommen. Mittlerweile habe ich aber Angst vor ihm. Er betritt im Dunkeln unsere Grundstücke, weshalb ich auch nachts alle Lichter im Hof anlasse, wenn mein Mann nicht zuhause ist.“

Sehr enttäuscht sind die Dorfbewohner auch vom Betreuer des Mannes, der nicht nur arrogant auftrete, sondern den Mann auch vernachlässige. Für die Redaktion war ein Kontakt zu diesem nicht zu realisieren. „Ich musste auf dem Amt anrufen, damit er Heizöl geliefert bekommt, das kann doch nicht sein“, sagt ein Nachbar. Er habe Angst, dass der Mann eines Tages ein Feuer in seinem Haus anzünde, weil dessen Heizung nicht geht. „Wir wollen einfach nur, dass dem Mann geholfen wird und er wieder einen geregelten Tagesablauf haben kann“, beteuern die Anwohner. Dass bereits zwei Pflegedienste das Handtuch geworfen haben, weil der Mann gegenüber den jungen Mitarbeiterinnen ausfällig wurde, sei schon schlimm genug. Der Betreuer solle endlich seiner Aufgabe nachkommen und sich um den Mann kümmern.