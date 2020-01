Spaziergang in den Sonnenuntergang über Gorsleben

Inge Bosse (75) aus Gorsleben spaziert mit Bobtaildame Luna (15 Jahre) und Border-Collie-Rüde Ivor (drei Jahre) an der Unstrut zwischen Gorsleben und Sachsenburg entlang. Es ist schon früher Abend und die Sonne verabschiedet sich langsam. Dass die Tage wieder länger werden, ist schon deutlich zu spüren. Die beiden Vierbeiner lieben ausgiebige Spaziergänge an der frischen Luft und können gar nicht genug davon kriegen. Am meisten macht das natürlich bei schönem Wetter Spaß. Auch auf die Schmücke spaziert das Trio oft, erzählt die Gorslebenerin.