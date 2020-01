Spritzige Dialoge und ein düsteres Geheimnis

Kurzweilig, witzig und unterhaltsam präsentierte Krimi-Autorin Julia Bruns ihr Werk „Thüringentod“. Der spielt in Sömmerda, genau dort, wo die Autorin wohnt und wo im vergangenen Jahr der Thüringentag stattfand. Ausgerechnet am Thüringentag, als sich die Kreisstadt im Ausnahmezustand befindet, wird die Leiche einer ehemaligen Ingenieurin des Büromaschinenwerkes am Ufer der Unstrut entdeckt. Die Kommissare Bernsen und Kohlschuetter müssen tief in die bewegte Industriegeschichte des Ortes eintauchen, um dem Mörder auf die Spur zu kommen und ein düsteres Geheimnis zu lüften. Die zahlreichen Zuhörer im Mehrzwecksaal in Oldisleben amüsierten sich anderthalb Stunden lang köstlich über das außergewöhnliche Duo Julia Bruns und ihren Gegenpart Holk Maisel und ihre schlagfertig-spritzigen Dialoge.