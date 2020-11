Ein 14-jähriger Mopedfahrer ist in Ringleben (Kyffhäuserkreis) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Laut Polizei war der Jugendliche am Mittwoch gegen 12.10 Uhr in entgegengesetzter Richtung in einer Einbahnstraße unterwegs, als es zu der Kollision kam.

Der 14-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Er war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.

