St. Mauritius in Bottendorf als Kirche des Monats gekürt

Zur „Kirche des Monats Januar 2021“ ist St. Mauritius in Bottendorf von der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) gekürt worden. Das teilte die Evangelische Kirche Mitteldeutschland mit.

Die St.-Mauritius-Kirche wurde 1787 auf den Überresten einer früheren Burg- und Klosteranlage errichtet, in der im 12. Jahrhundert der Pfalzgraf Friedrich IV. seinen Sitz hatte. In diesem Jahr soll die Sanierung des Kirchturmdachs von St. Mauritius abgeschlossen werden. Die von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gegründete Stiftung unterstützt das Projekt mit 10.000 Euro.

Der unter Denkmalschutz stehende Sakralbau besteht aus einem einfachen rechteckigen Kirchenschiff mit drei großen Fenstern sowie einem mittelalterlich gestalteten, tonnengewölbten Chor, auf das nach 1825 das Glockengeschoss aufgesetzt wurde. Die Holzkonstruktion des Dachstuhls wurde durch die zerschlissene Dacheindeckung aus DDR-Zeiten stark beschädigt und muss dringend aufgearbeitet werden.

Verein unterstützt die Sanierung

Seit 2005 unterstützt der Kirchbauverein in Bottendorf Sanierungsmaßnahmen an der Kirche. Rund 1000 ehrenamtliche Arbeitsstunden jährlich haben Vereinsmitglieder für den Erhalt von St. Mauritius geleistet. „Immer wieder hat es der Kirchbauverein geschafft, die anderen Vereine des Ortes, wie den Angler-, den Karnevals-, den Sport- und Schützenverein, zu aktivieren“, betont Pfarrerin Susanne Buchenau. Nach dem Kirchturmdach soll auch noch das Oberdach des Kirchenschiffs restauriert werden.

Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland ist eine Stiftung der EKD und der evangelischen Landeskirchen. Für dieses Jahr hat die KiBa Förderzusagen über rund eine Million Euro vorgesehen. Gut 3700 Mitglieder engagieren sich bundesweit im Förderverein der Stiftung KiBa. Weitere Informationen gibt es unter www.stiftung-kiba.de.