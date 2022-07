Die Stadt An der Schmücke ist seit 1. Juli Mitglied im Verein GeoPark Kyffhäuser.

Stadt An der Schmücke tritt GeoPark bei

Die Stadt An der Schmücke ist seit 1. Juli Mitglied im Verein GeoPark Kyffhäuser. Das Votum auf der jüngsten Stadtratssitzung in Hauteroda fiel einstimmig aus. Bislang war nur Oldisleben Vereinsmitglied. „Die Aktivitäten des Vereins erstrecken sich über ein großes Gebiet der Stadt“, warb Bürgermeisterin Silvana Schäffer (CDU) für das Ausdehnen der Vereinsmitgliedschaft auf die ganze Stadt. Die durch den Verein vorgenommenen Ausschilderungen unterstützten zudem dabei, Heimat und Heimatentwicklung zu verbessern. Der Jahresbeitrag, gemessen an der Einwohnerzahl, liegt bei rund 700 Euro. kf