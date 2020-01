Stadtentwicklungskonzept kann fortgeschrieben werden

Es war eine rekordverdächtig kurze Stadtratssitzung am Montagnachmittag in Artern – zumindest im öffentlichen Teil. Nach nur 19 Minuten wurden alle Besucher gebeten, den Saal wieder zu verlassen. Es stand aber auch nur eine Beschlussvorlage neben der Möglichkeit für Anfragen auf der Tagesordnung.

In dieser Beschlussvorlage, die letztlich einstimmig verabschiedet wurde, ging es um die Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes unter Einbeziehung aller Ortschaften als Grundlage der Verlängerung der Sanierungsmaßnahme Altstadt Artern. Diese hatten zuvor auch schon der Bauausschuss, der Hauptausschuss und alle Ortschaftsräte einstimmig empfohlen. Was dahinter steckt erklärte die Bauamtsleiterin Antje Große den Abgeordneten. „Die Stadt Artern hat im Jahr 2002 ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept mit den Entwicklungsschwerpunkten Altstadt Artern und Wohngebiet Am Königstuhl erstellt. Dieses Stadtentwicklungskonzept wurde bereits mehrfach fortgeschrieben und aktualisiert. Nun soll dieses auch unter Einbezug der neuen Ortsteile aktualisiert werden“, so Große.

Durch die Billigung des Stadtrates kann die Stadtverwaltung nun Fördermittel für die Planungsleistung für ein neues Stadtentwicklungskonzept beantragen.

Auch die Anfragen der Stadtratsmitglieder waren bautechnischer Natur. So wollte Bernd Reiber (SPD) wissen, ob im Haushaltsentwurf für 2020 Mittel zur Instandhaltung der Franz-Schubert-Straße vorgesehen sind. Diese befindet sich in einem ohnehin schlechten Zustand und leidet derzeit zusätzlich unter Umleitungsverkehr wegen der Baustelle auf der Karl-Hühnerbein-Straße. Hierzu erwiderte der Bürgermeister Torsten Blümel (Linke), dass der Ortschaftsrat Artern derzeit an einer Prioritätenliste für die gewünschten baulichen Projekte in der Ortschaft Artern arbeite. Steffen Baumann (CDU) erkundigte sich erneut nach dem Stand der Dinge in Sachen Straßenbau in der Innenstadt. Hierauf entgegnete der Bürgermeister erneut, dass die Stadtverwaltung dafür dringend auf Fördermittel angewiesen sei und man deshalb abwarten müsse, bis diese irgendwann bewilligt werden. Das Bauamt bleibe hier aber ständig am Ball.