Stadtrat bringt Verwaltungskostensatzung auf den Weg

Auf der Stadtratssitzung am Donnerstagabend büßte Steffen Sauerbier (SPD) seinen Schlips ein. Roßlebens Bürgermeister hatte die Sitzung an Weiberfasching angesetzt, was ihm den Tadel der Damen im Gremium – hier flott mit der Schere Dagmar Dittmer – einbrachte.