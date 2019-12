Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtrat gibt grünes Licht für neuen Einkaufsmarkt in Artern

In einer emotionalen Debatte hat der Stadtrat in Artern am Montagabend die Ansiedlung eines weiteren Einkaufsmarktes grundsätzlich mit knapper Mehrheit befürwortet. Damit wird die Firma Saller nun einen städtebaulichen Vertrag mit der Stadt aufsetzen und ins Planungsverfahren einsteigen für die Gewebebrache an der Reinsdorfer Straße.

Es geht um das Interesse von Rewe an einer Niederlassung in Artern. Mehr dazu in der Mittwochsausgabe der Thüringer Allgemeine.