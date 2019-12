Stadtrat ringt sich Chance für Rewe ab

Der Stadtrat hat über die Ansiedlung eines Rewe-Marktes emotional diskutiert. Sogar eine Tür wurde geknallt. Letztlich erhält nun das Immobilienentwicklungsunternehmen Saller aus Weimar, die Chance, eine Planung für den Neubau auf der Gewerbebrache an der Reinsdorfer Straße anzugehen.

Der Hauptausschuss sprach sich vor zwei Wochen noch gegen den Rewe-Markt aus. In der Stadtratsdebatte ging es vor allem um die Frage, ob die Stadt sich mit dem Status quo zufrieden geben will oder Risiken Raum für Neues schafft. Andreas Barth, Projektentwickler bei Saller, betonte nochmals, dass Aldi und Rossmann an der Schönfelder Straße seit Jahren auf Vergrößerung drängen. Deshalb liege es nahe, das mittig platzierte Modegeschäft KiK dort herauszunehmen. Es gebe den Plan, KiK und Rewe zusammen auf dem Gelände der ehemaligen Halleschen Mitteldeutschen Bau AG (HMB) anzusiedeln. Ein Streit entbrannte vor allem zwischen dem Arterner Ortschaftsbürgermeister Wolfgang Koenen (Linke) und Stadtrat Steffen Baumann (CDU). Baumann betonte, dass Saller der Stadt ein großes Problem abnehmen würde, indem es sich um das HMB-Gelände kümmere. „Wir dürfen uns nicht auf dem heutigen Mittelmaß ausruhen. Lieber habe ich dort einen schicken Glaskasten stehen, als eine Bauruine“, sagte Baumann. Das brachte ihm Applaus aus Teilen des Stadtrates und des Publikums ein. Unterstützung erhielt Baumann für seine Haltung von Dorit Klug und Karl-Heinz Weinreich (beide Fraktion Sport). Klug betonte, dass man lieber etwas wagen solle, als später vergebenen Chancen nachzutrauern. Weinreich kritisierte, dass nicht von Beginn an alle Fakten zur Sachlage zur Verfügung gestanden hätten und erklärte sich so auch die unterschiedlichen Abstimmungsergebnisse in den vorberatenden Gremien. Petra Buffi und Ulrich Jursch (beide Linke) sprachen gegen das Projekt. Buffi betonte, dass sich die Stadt so die Planungshoheit über das Grundstück entreißen ließe. Jursch fragte sich, ob KiK nicht stattdessen in das ehemalige Hotel in der Innenstadt einziehen könne. Danach ergriff Koenen das Wort und betonte, dass Artern und die umliegenden Dörfer bis 2040 laut aktueller Prognosen einen kontinuierlichen Bevölkerungsrückgang bewältigen müsse. Darauf malte er ein Szenario für 2035, indem die künftigen Rentner von Altersarmut und ausfallender Mobilität geplagt, nicht mehr in der Lage seien in Märkten wie Rewe einkaufen zu gehen. Dabei riss Steffen Baumann der Geduldsfaden und er verließ wutentbrannt den Saal, ließ die Tür hinter sich knallen. Dann sagte Kevin-Hartwig Schirmer (Parteiunabhängige Bürger), dass Koenens Szenario Quatsch sei. Auch Raimund Scheja (CDU) meldete sich: „Ich glaube aber daran, dass wir in Artern etwas schaffen können, weshalb wir diese Chance nutzen sollten“. Auch er habe immer wieder an die Kleingewerbetreibenden und deren Sorgen gedacht, sich aber nun für das Projekt entschieden. Nach wenigen Minuten kehrte Steffen Baumann zurück, entschuldigte sich für sein Verhalten und sagte, dass man potenziellen Investoren, die sich auf der geplanten Industriegroßfläche ansiedeln sollen, auch etwas bieten müsse. Auf Antrag von Petra Buffi fand dann eine namentliche Abstimmung statt, in der acht Abgeordnete (Baumann, Bräter, Klug, Scheja, Schirmer, Uhlig, Wackermann, Weinreich) dafür und sieben Abgeordnete (Buffi, Jursch, Koenen, Reiber, Schmidt, Zimmermann, Blümel) dagegen stimmten. Ehrenpfordt, Gonschorek und Zimmer enthielten sich. Nun wird also Bürgermeister Torsten Blümel (Linke), der selbst gegen das Vorhaben gestimmt hat, den städtebaulichen Vertrag mit der Firma Saller unterzeichnen.