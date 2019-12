Stadtrat streitet über Umgang mit Feuerwehr

In der letzten Stadtratssitzung in diesem Jahr sorgte eine Beschlussvorlage der Fraktion CDU/FDP/Dorfgemeinschaft Schönewerda für den größten Diskussionsbedarf. Darin geht es um die Bildung einer zeitweiligen Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Konzeptes zur Stabilisierung und Weiterentwicklung der Arbeit der freiwilligen Feuerwehren in der Landgemeinde. Letztlich erhielt dieser Vorstoß aber keine Mehrheit.

Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) sagte, dass er grundsätzlich nichts gegen eine gute Zusammenarbeit des Stadtrates mit den Feuerwehren habe. Er störte sich aber an dem Wort Stabilisierung in der Beschlussvorlage und sagte, dass er keine akute Schieflage erkennen könne. Dabei verwies er auf die regelmäßigen Wehrleitersitzungen, auf denen Probleme angesprochen werden können. Auch habe er zugesagt, im Zuge der Gemeindefusion einen hauptamtlichen Gerätewart einzustellen, um gerade teure Anschaffungen besser koordinieren zu können. Hier habe es allerdings Verzögerungen gegeben, da die Kommunalaufsicht darauf bestanden habe, diese Einstellung erst nach einem bestätigten Haushalt vorzunehmen. Aber eben diese Bestätigung habe die Kommunalaufsicht wegen Lappalien, so Sauerbier, hinausgezögert. Zum 1. Januar 2020 werde die Stelle aber nun besetzt.

Fraktionschef Stefan Aschenbrener (CDU) begründete die Initiative zur Vorlage so: „Beim Kontakt zu den Wehrleitern in unserer Landgemeinde fiel uns auf, dass die Wehren zwar untereinander ganz gut vernetzt sind, aber die Rückkopplung zum Stadtrat noch fehlt.“ Bestehen solle die Arbeitsgruppe aus je einem Vertreter der Stadtratsfraktionen, den Wehrführern sowie dem Stadtbrandmeister und einem Verwaltungsmitarbeiter. Darauf sagte Frank Bigeschke (Unabhängige Wählergemeinschaft), dass er sich wundere, dass kein Wehrleiter zur Sitzung gekommen sei, wenn das Thema wirklich so wichtig sei. Er sehe deshalb keinen Anlass für eine weitere Arbeitsgruppe.

Dagmar Dittmer (CDU) führte an, dass ein Teil der Wehrleiter den direkten Draht zum Stadtrat vermisse. Vielleicht, so Dittmer, sollte man dem Beispiel Bad Frankenhausens folgen und einen externen Fachmann mit der Erstellung eines Feuerwehrkonzeptes beauftragen. Wenn ein solcher externer Fachmann bezahlbar sei, könne man darüber reden, so Sauerbier. Auch betonte er, dass nach wie vor die Stelle eines ehrenamtlichen Stadtbrandmeisters zu besetzen ist. Kommissarisch ist dort Benjamin Vogt aus der Stadtverwaltung eingesetzt.

Ralf John (Linke) bezweifelte den Sinn eines weiteren Gremiums. Man solle abwarten, ob die Arbeit des hauptamtlichen Gerätewartes Probleme lösen könne. Darauf meldete sich Helmut Rebs (AfD) zu Wort und wollte wissen, wer eigentlich der neue Gerätewart sein solle. „Es gab eine Initiativbewerbung von Elko Wendt, der dieses Amt bereits seit Jahren ehrenamtlich für die Feuerwehr Roßleben ausübt. Deshalb haben wir ihn angestellt“, antworte der Bürgermeister.

Gerhard Schiele beantragte Rederecht für Gerald Brödel, der Wehrleiter in Bottendorf ist. Dieser sagte, dass die Feuerwehrleute nicht verstehen könnten, warum sich die Einstellung des hauptamtlichen Gerätewarts so lange hinziehe und vermutete, dass der Unmut daher rühre. Eine weitere Arbeitsgruppe halte er aber selbst für unnötig.