Lidl schließt seinen Markt in Heldrungen.

Standort in Heldrungen nicht mehr zeitgemäß

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Standort in Heldrungen nicht mehr zeitgemäß

Mit Bedauern wurde in Heldrungen und Umgebung die Nachricht vom Rückzug des Lebensmitteldiscounters Lidl aufgenommen. In einer Antwort auf eine entsprechende Nachfrage untermauert der Lebensmitteldiscounter noch einmal seinen Entschluss, zum Jahresende den Markt in Heldrungen zu schließen. Als Grund wird die Ausrichtung des Unternehmens aufgeführt, mit der die 1992 eröffnete Filiale nicht mehr mithalten könne.

„Lidl entwickelt sein gesamtes Filialportfolio kontinuierlich qualitativ und quantitativ weiter, um den Kunden moderne Einkaufsstätten mit attraktiven Einkaufsbedingungen zu bieten“, teilt die Portfoliomanagerin der Lidl-Regionalgesellschaft, Anne Werner, in Bernburg mit. Der Anspruch der Kunden an die Sortimentsvielfalt und die Warenpräsentation sei gestiegen. „Als filialisierendes Unternehmen ist es unser Bestreben, allen Kunden unser Konzept in gleichbleibend hoher Qualität und mit einer nachhaltigen und modernen Infrastruktur zu präsentieren“, heißt es.

Die Filiale in Heldrungen biete nicht mehr die Voraussetzungen, „um den Kunden das gesamte Sortiment anzubieten und einen bequemen Einkauf zu ermöglichen“. Daher werde die Filiale zum 31. Dezember 2020 geschlossen. Den Kunden stünden im näheren Umkreis die Filialen in Bad Frankenhausen und Artern weiterhin zur Verfügung.