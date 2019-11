Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Start in die närrische Zeit von lustig bis tränenreich

Witzig, lustig, stimmungsvoll, aber auch bewegend und tränenreich – mit bunten Abenden, tollen Programmen und aufwendigen Krönungszeremonien sind Karnevalisten in Bad Frankenhausen, Esperstedt, Ringleben, Bretleben, Schönewerda und Roßleben am Wochenende in die sprichwörtliche fünfte Jahreszeit gestartet.

Gerührt: Der scheidende Prinz Jörg erinnerte an eine tolle Zeit. Foto: Kerstin Fischer

In Bad Frankenhausen nahmen Annett I. und Jörg II. am Ende eines gut zweistündigen und mit viel Tanz, Gesang und Sketchen prall gefüllten Programmes vor zahlreich geladenem Publikum in der neuen Rotbart-Arena Abschied von ihrer Zeit als 25. Prinzenpaar des Frankenhisser Karneval Klubs (FKK) Wipperveilchen. In bewegenden Worten erinnerten sie an die tolle Zeit und bedankten sich bei dem Verein sowie den vielen Unterstützern. „Ihr seid für uns wie eine richtige Familie geworden“, schluchzte der scheidende Faschingsprinz mit einem dicken Kloß im Hals, der sich schließlich als Erster die Tränen abtupfen lassen musste. Viele Gäste konnten die Rührung nachvollziehen, denn ein Großteil von ihnen war selbst mal Prinz und Prinzessin des FKK. Auch die Augen der Prinzessin wurden feucht und schließlich kullerten sogar bei FKK-Vizepräsidentin Mandy Strejc Tränchen, die zusammen mit FKK-Präsident Steffen Lobodasch in bewährter Weise durch’s Programm geführt hatte.

Ein buntes Programm wurde auch in Ringleben geboten. Foto: Wilhelm Slodczyk

Die mit Spannung erwartete Bekanntgabe des neuen Prinzenpaares erfolgte nicht weniger filmreif. Als die Musik einsetzte und alle gespannt zur Tür blickten, warf der Beamer stattdessen ein Familienfoto an die Wand hinter der Bühne, darauf das neue Paar und Beifall brandete auf: „Iron Man“ Christian Klöppel mit Ehefrau Annika – an diesem Abend krankheitsbedingt leider verhindert, dafür mit einem Gruß via Sprachbotschaft. Als Christian I. und Annika I. soll das 26. FKK-Prinzenpaar nun am 8. Februar gekrönt werden.

Auch in Esperstedt wissen die Narren vom ECV zu feiern und brachten mit ihrem mehrstündigen Programm das Bürgerhaus im Frankenhäuser Ortsteil zum Beben. Es ist die 42. Session für den Verein, Motto: Stets und ständig dreht sich die Welt – jetzt wird Esperstedt auf den Kopf gestellt“. Riedgänschen, Riedelfen, Riedprinzen, Riedfeger, Riedquartett und Riedmariechen sorgten für Stimmung und erhielten auf ihrer „Weltreise“ viel Beifall. Als neues Prinzenpaar ins Amt kamen Chris I. und Lisa-Anna I., die viele Frankenhäuser sicher noch als Fliederkönigin 2014/15 im Gedächtnis haben. Ein Wechsel fand auch an der Vereinsspitze statt: Uwe Kalklösch ist seit diesem Jahr neuer ECV-Präsident.

Die Esperstedter starteten in die 42. Session und kürten auch ein neues Prinzenpaar. Foto: Wilhelm Slodczyk

In Ringleben, seit diesem Jahr ebenfalls Frankenhäuser Ortsteil, musste niemand das Rathaus stürmen, um den Rathausschlüssel zu ergattern. Hier wurde das Prachtexemplar von Andreas Räuber gebracht und mit Freude in Empfang genommen, ehe auch die Ringlebener mit einem bunten Programm ausgelassen den Start in die fünfte Jahreszeit feierten.