Startschuss für Bürgerbefragung

In Bad Frankenhausen fiel der Startschuss für eine Bürgerbefragung zu Verkehr und Mobilität. Bis 24. Juni können die Einwohner auf einem mehrseitigen Fragebogen die aktuelle Situation bewerten, Anmerkungen zum Bus- und zum Radverkehr vornehmen sowie Wünsche und Erwartungen zu Verkehr und Mobilität in der Stadt äußern. „Eigentlich hatten wir für die Bürgerbeteiligung am 5. Mai eine Einwohnerversammlung geplant. Aber dann kam Corona dazwischen“, kommentierte Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) die Veröffentlichung des Fragebogens im jüngsten Amtsblatt. Er hoffe auf eine hohe Beteiligung, sagte er. Im kommenden Jahr stehe die „Reprädikatisierung als Soleheilbad“ an, dazu gehöre ein Verkehrskonzept.