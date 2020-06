Im einstigen Gefängnis in Sondershausen sollen Luxuswohnungen entstehen. Bauherr Stefan Hofmann hatte am Samstag interessierte Sondershäuser zu einer Informationsveranstaltung eingeladen und viele Neugierige kamen auch mit Bauleiter Sascha Karpowicz ins Gespräch..

Statt Knastrundgang Besichtigung nur auf dem Papier

Leben im Knast. Nicht unbedingt eine Traumvorstellung. Für die künftigen Bewohner des ehemaligen Sondershäuser Gefängnisses könnte damit aber ein Traum in Erfüllung gehen. Auf 1300 Quadratmetern Grundfläche will der Besitzer der denkmalgeschützten Immobilie aus dem Backsteinbau mit den dicken Mauern eine Residenz mit acht Luxusappartements errichten.

Unter den Sondershäusern ist die Neugier groß. Das war am Samstag nicht zu übersehen. Stefan Hofmann hatte auf das Gelände zur Besichtigung eingeladen. „Es wird in der Stadt so viel dummes Zeug geredet, hier kann sich jeder vor Ort informieren“, so Hofmann, der am Samstag Unterstützung von Sohn Patrick sowie Bauleiter Sascha Karpowicz erhielt. Angesichts des großen Interesses an seinem Bauprojekt hatte er mit viel Besuch gerechnet und sogar ein Catering war aufgefahren.

Am Anfang stand allerdings für die Ankommenden aber erst mal eine herbe Enttäuschung: Keine Besichtigung von innen. Wie auch, Anfang Juni begann die Entkernung des Gebäudes. Damit hatte keiner gerechnet, der sich in der Mittagshitze auf den Weg in die Innenstadt gemacht hatte. „Das ist jetzt Baustelle und viel zu gefährlich“, erklärte der Bauherr den Besuchern, die in das eingehüllte Gemäuer Einlass begehrten.

Doch die meisten hatten sich schnell von dem Dämpfer erholt und brachten Verständnis auf. „Ich finde es gut, dass hier jetzt was passiert“, sagt Helga Schneider. „Ich kenne das Gefängnis noch von früher. Ich habe Verkäuferin gelernt und musste oft bestellte Waren hierher bringen. Es war beklemmend“, erinnert sie sich. Nach und nach treffen Neugierige. Sie kommen aus der ganzen Stadt. Es ist ein Kommen und gehen. „Wir wohnen gleich da drüben mit Blick auf das Gefängnis, da wollten wir uns das mal ansehen“, sagt ein Paar, das freundlich am Betreten der Baustelle gehindert wird. „Meine Mutter trug früher Zeitungen aus und ich musste oft im Gefängnis das Geld kassieren“, kommt einer anderen Sondershäuserin alte Erinnerung auf. Anstelle der Besichtigung begnügt sie sich mit den Plänen an der Wand und lässt sich vom Bauleiter mit Informationen versorgen. „Das ist eine tolle Lage“, schwärmt sie. Auch die anderen Besucher äußern Freude über den begonnenen Umbau. „Das finde ich wahnsinnig toll, das ist ja ein Schandfleck gewesen“, sagt Siglinde Nöstitz, die zusammen mit ihrem Mann Karl-Heinz gekommen ist. Wie viele andere nehmen sie sich einen Prospekt mit. Vielleicht wäre das was für den Sohn.

Auch bei Ingrid Strupf hat die Erinnerung an das Gefängnis Spuren hinterlassen. „Wir wohnten in der Leninallee dort drüben und als Kind habe die Gefangenen immer aus den Fenstern winken sehen... Das vergisst man einfach nicht“, sagt sie. „Ich freue mich. Wie über jedes Haus, das in Sondershausen mit Leben erfüllt wird“, sagt sie.

Der ehemalige Gefängnisbau ist knapp 170 Jahre alt und ein Werk des Sondershäuser Stadtplaners Carl Scheppig. Nach ihm soll die Residenz auch benannt werden. Der Umbau soll rund 4,2 Millionen Euro kosten. Für 3800 Euro pro Quadratmeter sollen die Wohnungen zu haben sein, von denen die kleinsten knapp 140 Quadratmeter messen.