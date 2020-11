Stattlicher Weihnachtsbaum in Heldrungen

Heldrungen. In Heldrungen steht der Weihnachtsbaum. Am Montagvormittag stellten die Kollegen vom Bauhof der Stadt An der Schmücke die stolze Tanne vor dem Rathausgebäude auf. Schon seit dem Wochenende war die Fläche mit Flatterband markiert, damit nicht parkende Autos das Vorhaben behindern. Um den mächtigen Stamm in die Bodenhülse zu kriegen, mussten die Bauhofleute mit der Säge etwas nachhelfen. Die Tanne ist nicht nur dicht gewachsen, sondern hat sogar natürlichen Schmuck in Gestalt von Tannenzapfen zu bieten. Auch in anderen Kommunen im Kreis werden in diesen Tagen Weihnachtsbäume aufgestellt. Am Mittwoch soll die Tanne vor dem Arterner Rathaus stehen.

Buschig: Der Heldrunger Weihnachtsbaum 2020. Foto: Wilhelm Slodczyk