Steinke warnt vor Lohndumping im Einzelhandel

Die Nordthüringer Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke (Die Linke) warnt vor Lohndumping im Einzelhandel während der Pandemie. „Es kann nicht sein, dass sich Eigentümer von Aldi, Lidl, Rewe und Edeka in der Corona-Krise die Taschen vollhauen und bei den Verkäuferinnen und Verkäufern, die täglich am Anschlag arbeiten und ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, kommt nichts an. Diejenigen, die das Land am Laufen halten, werden hier schamlos ausgenutzt“, kritisiert die Politikerin aus Bad Frankenhausen.

Mitarbeiter in deutschen Supermärkten haben dieses Jahr weniger verdient als im Vorjahr. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die von der Bundestagsfraktion Die Linke abgefragt wurden.

Der durchschnittliche monatliche Bruttoverdienst von Beschäftigten in Lebensmittelläden und Supermärkten fiel von 1471 Euro im zweiten Quartal 2019 auf 1411 Euro im zweiten Quartal dieses Jahres. Bei Vollzeitbeschäftigten fiel der Rückgang noch deutlicher aus: Für sie sank der durchschnittliche Bruttolohn von 2421 Euro auf 2254 Euro im zweiten Quartal dieses Jahres. Das sind 167 Euro oder knapp sieben Prozent weniger.