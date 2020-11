Sterben wird teurer in Bad Frankenhausen

Sterben wird in Bad Frankenhausen teurer. Auf seiner jüngsten Sitzung beschloss der Stadtrat mit knapper Mehrheit die überarbeitete Friedhofssatzung sowie die Friedhofsgebührensatzung. Grund für die Neufassung ist zum einen der Zustoß Ringlebens und Ichstedts im vorigen Jahr als neue Ortsteile der Kurstadt im Zuge der Gebietsreform, was eine Vereinheitlichung der städtischen Satzungen erforderlich macht, sowie zum anderen die Auflage, Friedhöfe kostendeckend zu betreiben. Beide Satzungen seien „komplett neu überarbeitet“ und kalkuliert worden, erklärte Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) auch im Hinblick auf neue Grabformen, wie Wiesenurne mit Stele, Erdrasenwahlgrab, Baumurnenwahlgrab oder Sternenkindergrab.

Die Gebühren erhöhen sich zum Teil enorm. Während in Bad Frankenhausen mit den Ortsteilen Seehausen, Esperstedt und Udersleben die Gebührensatzung regelmäßig an die Kostenentwicklung anpasst wurde, bedeutet die nun beschlossene Satzung für die neuen Ortsteile zum Teil Erhöhungen von bis zu tausend Prozent. So sind beispielsweise für ein Erdreihengrab künftig 1160 und für ein Erdwahlgrab 1590 Euro zu zahlen – in Ichstedt betrugen die Gebühren dafür bisher 51 beziehungsweise 76 Euro, in Ringleben 155 oder 195 Euro. Doch auch Frankenhäuser, die bislang 713 oder 1095 Euro zahlten, müssen deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Wie allerdings aus einem von der Stadtverwaltung veröffentlichten Vergleich zu den Friedhofsgebühren hervorgeht, sind Erdgräber – im Gegensatz zu Urnengräbern – kaum noch gefragt. Gerade mal in sechs Fällen wurden 2019 Verstorbene erdbestattet.

Aber auch für Urnengräber müssen Angehörige drauflegen. So sind für ein Urnenreihengrab künftig auf allen Friedhöfen 790 Euro zu zahlen, für einen Platz in einer Urnengemeinschaftsanlage 700 Euro, eine Wiesenurne mit Stele kostet 910 Euro. In Ichstedt kostete ein Urnenreihengrab bislang 40 Euro, in Ringleben 130 und in Bad Frankenhausen 657 Euro.

Deutliche Unterschiede auch bei den Kosten für die Nutzung der Trauerhalle, die in Ichstedt bislang 13 Euro, in Ringleben 10 Euro und in Bad Frankenhausen 100 Euro kostete und für die künftig einheitlich 200 Euro fällig werden.

Vor der Abstimmung über die Friedhofsgebührensatzung warnte der Bürgermeister vor neuerlichen Änderungen. Die Gebührenerhöhung sei bereits beschlossen, „wenn man davon abweicht, zieht das Veränderungen im Haushalt 2021 nach sich“, so Strejc. Glücklich über die Gebührenanhebung schien kein Ratsmitglied. Insbesondere die Stadträte aus den neuen Ortsteilen wollten die Satzung nicht mittragen, äußerten sich aber einsichtig. „Die Kalkulation ist nachvollziehbar. Aber die Gebührenerhöhung ist für die Bewohner der neuen Ortsteile schmerzhaft“, meldete sich Volker Noa aus Ringleben zu Wort.

Dies sei dem Umstand geschuldet, weil in der Vergangenheit „nicht alles gemacht wurde, wie es hätte sein sollen, nämlich alle vier, fünf Jahre die Gebühren neu zu kalkulieren“, unterstrich Strejc. Bis zur Gebietsreform gehörten Ichstedt und Ringleben der Verwaltungsgemeinschaft Mittelzentrum Artern an.

Mit neun Ja- und sieben Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen wurde die Friedhofsgebührensatzung auf den Weg gebracht. Und noch eine weitere Neuerung tritt damit in Kraft: Ab dem neuen Jahr übernimmt grundsätzlich die Stadt die Grabberäumung, wofür beim Erdgrab einzeln künftig 325, beim Erdgrab doppelt 503 und beim Urnengrab 236 Euro anfallen.