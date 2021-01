Sternsingeraktion im Kyffhäuserkreis ohne Sternsinger

Kyffhäuserkreis Segenssprüche liegen in katholischen Kirchen aus. Gespendet wird per Überweisung.

Ohne die traditionelle Aussendung ist auch im Kyffhäuserkreis die Sternsinger-Aktion 2021 gestartet. Wie Pater Peter vom Katholischen Pfarramt in Bad Frankenhausen auf Nachfrage informierte, liegen in den katholischen Kirchen im Kyffhäuserkreis seit einigen Tagen die Aufkleber mit dem Segensspruch 20*C+M+B+21 bereit. „Wir haben schon verkündet, dass in diesem Jahr keine Sternsinger von Tür zu gehen“, sagt der Kaplan.

Die Segenssprüche, die auf Türen oder an Hauswände geklebt werden, können Besucher für sich und ihre Angehörigen aus den Kirchen mitnehmen. Spenden für die diesjährige Sternsingeraktion können per Banküberweisung erfolgen.

Die Aktion Dreikönigssingen 2021 ist am 29. Dezember bundesweit in Aachen eröffnet worden. Gesammelt wird in diesem Jahr für Kinder in der Ukraine. Sternsingergruppen, von denen dem Brauchtum gemäß drei als die Heiligen Drei Könige verkleidet sind, ziehen nach Weihnachten bis zum Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar durch die Gemeinde, bringen an den Türen von Häusern und Wohnungen den Sternsingersegen an und sammeln Spenden für wohltätige Zwecke.