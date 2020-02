In Esperstedt sichtete Doris Siegert den ersten Storch.

Störche siedeln in Esperstedt und Seehausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Störche siedeln in Esperstedt und Seehausen

Es geht Schlag auf Schlag: Nach dem Eintreffen beider Störche in Voigtstedt werden aus Esperstedt und Seehausen die ersten Storchenankünfte gemeldet. „Nun ist der Storch auch in Esperstedt wieder da, gesehen wurde er bereits am Montag, doch vor die Kamera hab ich ihn erst jetzt bekommen“, schreibt Doris Siegert aus Esperstedt und schickt ein Bild dazu.

Im anderen Ortsteil Bad Frankenhausens hat Ortsteilbürgermeisterin Kerstin Hesse (parteilos) einen Vogel fotografiert, wie er stolz auf dem Nest steht. Dieses hat jetzt einen neuen Standort. Auf dem Schornstein der alten Bäckerei, wo sich das Storchenpaar im Jahr 2015 angesiedelt hatte, konnte das Nest nicht länger bleiben, denn die Besitzer wollen das Dach sanieren. Im März 2019 wurde deshalb ein paar Meter entfernt ein neues Nest installiert. Dieses befindet sich auf dem Dach der Seehäuser Feuerwehr. Die Langschnäbel fremdelten nicht lange damit – nachdem das neue Nest auf’s Dach gehievt war, wurden die Rotstrümpfe bis zum Herbst mehrfach beim Probesitzen gesichtet und befanden es anscheinend für gut. Sieben Storchenpaare brüteten in den vergangenen Jahren im Kreis, auf weitere Ansiedlungen beziehungsweise die Rückkehr von Brutpaaren wird gehofft.