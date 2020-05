Einen symbolischen 2500-Euro-Spendenscheck übergab (unter Einhaltung der Corona-Abstandsregel) Betriebsratsvorsitzender Danny Kunze von Sumitomo (SHI) Demag in Wiehe im Beisein von Geschäftsführer Gerd Liebig (2. v. l.) und Portfolioentwickler Frank Stengel (l.) an Marcus Köhler von der Kinderhospiz Mitteldeutschland gGmbH.

Sumitomo: Ende der Kurzarbeit absehbar

Die letzten anderthalb Jahre waren für Sumitomo nicht einfach. Die Absatzflaute in der Automobilindustrie machte auch dem Hersteller von Spritzgießmaschinen unter anderem für Technik zum Bau von Fahrzeugteilen zu schaffen. Um dreißig bis vierzig Prozent seien die Aufträge eingebrochen. „Um alle Mitarbeiter behalten zu können, haben wir uns dann entschlossen, zum 1. Januar 2020 in Kurzarbeit zu gehen“, berichtet Geschäftsführer Gerd Liebig am Rande einer Spendenübergabe in Wiehe für das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland.

Für die todkranken Kinder spenden die Sumitomo-Mitarbeiter an den beiden deutschen Standorten Wiehe und Schwaig schon seit vielen Jahren. Der Startschuss für die jährliche Spendenaktion fällt in der Vorweihnachtszeit – 2500 Euro standen diesmal auf dem Spendenscheck, den Betriebsratsvorsitzender Danny Kunze im Beisein von Geschäftsführer Gerd Liebig und Portfilioentwickler Frank Stengel am Donnerstag an Marcus Köhler von der Kinderhospiz Mitteldeutschland gGmbH überreichte.

Trotz Coronakrise sei die Lage im Kinderhospiz in Tambach-Dietharz „sehr gut“, konnte Köhler entsprechende Nachfragen beantworten. „Die Kinder sind zwar extrem immungeschwächt. Aber damit sind wir schon immer umgegangen. Corona hat die Situation jetzt einfach nur verschärft. Ansonsten hat sich für uns gar nichts geändert, Null“. Auswirkungen könnte die Coronakrise aber in anderer Hinsicht haben. Denn in der derzeit schwierigen Wirtschaftslage Spender zu mobilisieren, sei nicht leicht, räumt Köhler ein und befürchtet gravierende Ausfälle für die spendenbasierte Einrichtung. Das Kinderhospiz benötige jährlich 1,5 Millionen Euro, um die intensive Betreuung und Pflege der Kinder und ihrer Familien sicherzustellen.

Auch die Sumitomo-Geschäftsführung, die den jährlichen Spendenbetrag der Belegschaft in ihren Werken in Wiehe und Schwaig sonst verdoppelte, musste diesmal Abstand davon nehmen. „Dieses Jahr war das ungünstig“, bedauerte Geschäftsführer Liebig unter Verweis auf die Kurzarbeit im Unternehmen.

Als Spezialist für Spritzgießmaschinen zur Kunststoffverarbeitung gehört Sumitomo Demag mit seinem japanischen Mutterkonzern Sumitomo Heavy Industries nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Unternehmen der Branche. Das globale Entwicklungs- und Produktionsnetzwerk von Sumitomo Heavy Industries und Sumitomo (SHI) Demag besteht aus vier Werken in Japan, Deutschland und China mit mehr als 3000 Mitarbeitern. Die Produktpalette umfasst vollelektrisch und hybrid angetriebene Spritzgießmaschinen. 280 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen am Standort in Wiehe.

Doch die Ereignisse der letzten Zeit hätten für Sumitomo Demag durchaus positive Folgen, schaut Geschäftsführer Liebig inzwischen wieder optimistisch auf die kommenden Monate. Während die Aufträge aus der Automobilindustrie einbrachen und die Branche mangels Absatzes noch immer zu kämpfen hat, hätten sich für den Spritzgießmaschinenhersteller unerwartet neue Schwerpunkte ergeben: „Wir haben uns in den zurückliegenden Monaten auf Maschinen zur Herstellung von Medizintechnik fokussiert, etwa Maschinen zur Herstellung von Spritzen und Pipetten“, berichtet Liebig. Und – vor einigen Monaten noch nahezu undenkbar – auch aus der Verpackungsindustrie gingen vermehrt wieder Aufträge ein.

So habe sich in der Zeit der Coronakrise das Auftragsvolumen im Bereich Medizintechnik verdoppelt und in der Verpackungstechnik sehe es ähnlich aus. „Wir haben einige Aufträge bekommen, die das Werk die nächsten Wochen ausfüllen werden“, kündigt Liebig ein Ende der Kurzarbeit an.