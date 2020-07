Artern. Ein technischer Defekt hat vermutlich in einer Gartenlaube in Artern ein Feuer ausgelöst.

Tausende Euro Schaden nach Brand in Gartenlaube

Eine Gartenlaube in der Franz-Schubert-Straße ist am Donnerstag gegen 15 Uhr in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchten Nachbarn, die Laube zu löschen.

Ersten Ermittlungen zufolge löste ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage das Feuer aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Flammen verursachten einen Schaden von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

