Therme, Denkmal und Museum geschlossen

Sondershausen. Zahlreiche Einrichtungen in Bad Frankenhausen empfangen in den nächsten Wochen keine oder nur eingeschränkt Besucher.

Kyffhäuserkreis

Ab dem 2. November haben mehrere Einrichtungen in Bad Frankenhausen geschlossen bzw. vorübergehend folgende Öffnungszeiten: Kyffhäuser-Therme: Die Physiotherapie ist Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 18 Uhr und Freitag von 7.30 bis 16 Uhr geöffnet. Es werden nur Behandlungen nach medizinischer Notwendigkeit (Rezept) durchgeführt, teilt die Kur- und Tourismus GmbH mit. In dieser Zeit stehen die Mitarbeiter in der Kyffhäuser-Therme für Terminanfragen persönlich oder telefonisch unter 034671/51 23 zur Verfügung.

Die Bade- und Saunalandschaft, die Totes-Meer-Salzgrotte, der Wellnessbereich und der Wohnmobilstellplatz der Kyffhäuser-Therme sind geschlossen.

Die Tourist-Information ist Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr und Samstag/Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die Rücknahme bereits erworbener Tickets ist in dieser Zeit möglich. Die Kolleginnen stehen zudem telefonisch unter 034671/7 17 17 oder per E-Mail an touristinfo@bad-frankenhausen.de zur Verfügung. Alle Stadtführungen und Veranstaltungen im November sind abgesagt.

Das Kyffhäuser-Denkmal ist geschlossen.

Der Info-Pavillon am schiefen Turm (Oberkirche) ist geschlossen.

Der Solewasser-Vitalpark ist geschlossen.

Auch das Regionalmuseum im Schloss in Bad Frankenhausen bleibt ab Dienstag, 3. November, für den Besucherverkehr geschlossen. Außerdem wurden vorerst alle Veranstaltungen für den November abgesagt.