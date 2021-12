Tierheim Gehofen bietet Weihnachtspäckchen an

Weihnachtspäckchen für den guten Zweck: 500 Stück hat Christa Scheler in diesem Jahr wieder gepackt. Am Freitag werden sie zum Markttag in Artern zu haben sein.

Artern. Beim Markttag in Artern sind sie zu haben.

Die Weihnachtspäckchen vom Tierheim Gehofen sind auf Weihnachtsmärkten in Artern, Roßleben und Bottendorf der Renner. Wo auch immer das Tierheim einen Stand hat, gehen die in Weihnachtspapier eingeschlagenen und mit einem Plüschtier versehenen Kartons weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Für wenige Euro findet sich darin ein Sammelsurium aus Nostalgie und Flohmarkttrödel, von Nippes über mehr oder weniger nützlichen Kram bis hin zu kleinen Schätzen.

Der Spaß beim Auswickeln ist garantiert, die Freude doppelt: Denn der Erlös fließt komplett ins Tierheim. Die Päckchen haben eine treue Fangemeinde. Die Kartons füllt Christa Scheler. Doch auch in diesem Jahr hat es die Vorsitzende des Tierschutzvereins Am Weinberg Artern – Träger des Tierheims – wieder schwer, die bunten Päckchen an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen. Denn nach dem Coronajahr 2020 sind die Weihnachtsmärkte pandemiebedingt erneut reihenweise abgesagt. „Damit fehlt uns nun schon das zweite Jahr in Folge eine wichtige Einnahmequelle“, sagt sie betrübt. Die leidenschaftliche Tierschützerin hat sich zwar als Tierheimleiterin zurückgezogen. Ihr Herz und ihre Freizeit gehören aber weiter den herrenlosen Vierbeinern. Ungezählte Stunden Arbeit steckt sie in die Päckchen, einschließlich Dankschreiben an Spender in der ganzen Republik, die die Vereinschefin beim Zusammentragen des üppigen Flohmarktsortiments unterstützen. Nahezu täglich lädt das Postauto in Gehofen Paketsendungen aus. Beim Einwickeln ab Ende Oktober helfen alle Tierheimmitarbeiter mit.

500 Päckchen liegen auf Halde. So viel, wie in „normalen“ Jahren immer über den Tisch gehen, wenn auf Betriebs-, Abteilungs-, Vereins- und sonstige Weihnachtsfeiern Geschenke die Besitzer wechseln. Sie sind auf Bestellung im Tierheim zu haben und diesen Freitag beim Arterner Markttag, wo das Tierheim ab 8 Uhr einen Stand haben wird.