Tierschutzverein mit Stand auf Arterner Markt

Die beliebten Weihnachtspäckchen vom Tierheim Gehofen sind am Freitag (3. Dezember) ab 8 Uhr auf dem Arterner Markt zu haben. Für den Tierschutzverein Artern nach der neuerlichen Absage der Weihnachtsmärkte die einzige Möglichkeit, die Päckchen zu verkaufen. Mehr als 500 Stück hat Vereinsvorsitzende Christa Scheler gepackt und mit Hilfe von Mitarbeitern des Tierheims Gehofen seit Oktober in Weihnachtspapier eingeschlagen. In Jahren ohne Pandemie waren die Päckchen auch auf Weihnachtsfeiern der Renner. Der Erlös aus der Aktion fließt ins Tierheim Gehofen, in dem zahlreiche Katzen und Hunde leben und dessen Träger der Arterner Tierschutzverein ist. kf