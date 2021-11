Kantorin Laura Schildmann an der Orgel.

Ton und Wort in Bad Frankenhausens Unterkirche

Bad Frankenhausen. Traditionelle Musikstücke aus drei Ländern und ein geistlicher Impuls stehen am Donnerstag auf dem Programm.

Am Donnerstag, 2. Dezember, gibt es um 19.30 Uhr in der Unterkirche eine neue Ausgabe des Formates „Ton und Wort“. Im Sommer hatten Pfarrerin Greifenstein und Kantorin Laura Schildmann diese Andachtsform konzipiert. Hierbei werden im musikalischen Teil bekannte Orgelstücke mit sehr selten gehörten Werken kombiniert. Dazu gibt es einen geistlichen Impuls. Nach einer dreimonatigen Pause wird am Donnerstag wieder zu einem „Ton und Wort zum Advent“ eingeladen. Traditionelle deutsche Advents- und Weihnachtsmusikstücke werden zu Gehör gebracht, aber auch traditionelle Weihnachtsstücke aus Amerika und England Dazu lädt die Kirchgemeinde Bad Frankenhausen ein. Es gilt dabei die 3G-Regel.