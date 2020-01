Trappertreffen in Holzthaleben und Blues-Konzert in Wiehe

Fasching

Am Sonntag beginnt um 14.33 Uhr der Seniorenfasching des Roßlebener Carnevals-Club in der Weintraube. Eingeladen sind alle interessierten Senioren zu einem gemeinsamen Nachmittag mit närrischer Unterhaltung. Für die Bewirtung wird wieder das Team des Mehrgenerationenhauses Roßleben sorgen. Restkarten gibt es bei Hörgut Begrich in Roßleben.

Zur ersten Veranstaltung des Wippertaler Carnevals-Clubs wird am Samstag um 19 Uhr in den Saal in Bendeleben eingeladen.

Konzerte

Project unplugged, eine Band aus Arnstädter Musikern, tritt am Samstag im Bürgerzentrum Cruciskirche in Sondershausen auf. Zum Benefizkonzert spielen acht Musiker auf acht Instrumenten verschiedene Songs aus der Musikgeschichte.

Zu einer Geisterstunde der ganz anderen Art lädt der Förderverein Schloss Wiehe am Samstag ins Schloss Wiehe ein. Diesmal werden Folk- und Bluesmusik von „DiTo“ präsentiert – Musik für die Ohren und Texte fürs Gemüt. Einlass ist ab 19 Uhr und Beginn des Konzertes ist 19.30 Uhr. Eintritt wird nicht erhoben, aber die Gäste dürfen gern etwas für die Sanierung des Schlosses spenden.

Wintercamp

Lagerleben wie im wilden Westen können Westernfreunde am Wochenende in Holzthaleben beim 23. Wintercamp erleben. Von Freitag und bis Sonntag campieren die Trapper auf dem Schützenplatz. Eröffnung ist am Freitagabend um 20 Uhr mit der Ernennung des Marschalls im Saloon.

Einen weiteren Infomarkt bietet „50Hertz“ am Samstag von 10 bis 13 Uhr zum geplanten Ausbau der 220-kV-Leitung zwischen den Umspannwerken in Wolkramshausen und Vieselbach in Greußen an. Eine alternative Trassenführung zur bereits vorhandenen Freileitung könnte auch bei Greußen entlang nach Sömmerda führen. In der Gaststätte Marktschänke informieren Mitarbeiter des Unternehmens die Bürger und nehmen Hinweise entgegen.

Wanderungen

Die Natura-2000-Station organisiert am Samstag ab 10 Uhr wieder eine Wanderung in die Hainleite. Start ist vor dem Forstamt Sondershausen am Ende der Possenallee. Die Tour soll etwa zweieinhalb Stunden dauern.

Am Sonnabend lädt der Hainleite-Wanderklub zu einer Wanderung von Großfurra nach Sondershausen ein. Die Tour führt über Neuheide und den Paßberggraben. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Hauptbahnhof in Sondershausen.

Tag der offenen Tür

Am Samstag von 10 bis 13 Uhr öffnet die Private Fachschule für Wirtschaft und Soziales in Sondershausen ihre Türen und präsentiert ihre Angebote interessierten Schülern.

Die Thüringer Gemeinschaftsschule veranstaltet am Samstag ab 10 Uhr einen Tag der offenen Tür für künftige Schüler. Fachbereiche werden vorgestellt und Räumlichkeiten können besichtigt werden. Auch der Schulförderverein stellt sich vor.