Trockenheit und Schädlinge setzen Landwirten im Kyffhäuserkreis zu

Bottendorf. Bauern aus dem Landkreis üben Selbstkritik in ihrer Außendarstellung und fordern Augenmaß von der Politik.

Die Trockenheit und die daraus resultierenden Folgen für die Ernte waren Themen. Aber auch die Afrikanische Schweinepest und die Öffentlichkeitsarbeit der Landwirte wurden beim traditionellen Erntegespräch des Kreisbauernverbandes angesprochen. Coronabedingt fand dieses nicht wie gewohnt in einem landwirtschaftlichen Betrieb, sondern in der Kupferhütte am Rande von Bottendorf statt.