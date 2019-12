Artern. Die Brückenfrauen öffnen ihren Trödelmarkt am Wochenende. Dafür ist am Mittwoch geschlossen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trödelmarkt morgen geschlossen

Die Brückenfrauen teilen mit, dass ihr Trödelmarkt an der Leipziger Straße am Mittwoch, 4. Dezember, geschlossen bleibt. Dafür sei anlässlich des Arterner Weihnachtsmarktes am Samstag und Sonntag dieser Woche jeweils ab 14 Uhr geöffnet. Das ist die letzte Chance für einen Besuch in diesem Jahr, denn danach bleibt der Markt vorläufig geschlossen.