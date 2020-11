Tür wandert durch Bad Frankenhausen

Der schiefe Turm – hoffentlich dann im Winterkleid – ist letzte Station des „Lebendigen Stadtkalenders“, der in der Vorweihnachtszeit in Bad Frankenhausen an 24 Orte führt.

Wie lässt sich in den 24 Dezembertagen bis zum Weihnachtsfest ohne Weihnachtsmarkt aber unter Einhaltung der coronabedingten Verhaltensregeln trotzdem Weihnachtsstimmung produzieren?

Im Rathaus in Bad Frankenhausen wurde dafür ein Rezept entwickelt: Man nehme eine Kurstadt sowie 24 besondere Orte. Und eine Tür.

Klingt nach Adventskalender und ist es auch. Heißt aber nicht so, weil er auch über die Weihnachtszeit hinaus die Stadt beschäftigen wird, sagt Bürgermeister Matthias Strejc (SPD). Und so soll ein „Lebendiger Stadtkalender“ den Frankenhäusern die Zeit bis Heiligabend verkürzen.

Idee dahinter ist eine Art Mitmachaktion. Sie soll das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Bad Frankenhausen will sich für die Bundesgartenschau 2028 bewerben und im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die Bürger beteiligen. Und wenn man derzeit schon nicht in Versammlungsräumen oder auf dem Weihnachtsmarkt ins Gespräch kommen kann, dann eben auf diese Weise.

Dreh- und Angelpunkt ist eine Tür – die Nachbildung eines Exemplars von 1903 aus der Kräme. Jeden Tag steht sie an einem anderen Ort in der Stadt und erhellt als Kalendertürchen eine städtische „Kostbarkeit“ oder eine besondere Stelle.

„Ausgangspunkt unserer Überlegungen war, den Menschen in der Vorweihnachtszeit eine Freude zu bereiten. Dazu kommt die Verbindung zur Landesgartenschau: Wir sehen die Aktion als Möglichkeit für die Bürger, Anregungen zu den Orten einzubringen und die Stadt mitzugestalten“, erklärt Kommunikationsdesignerin Susanne Breitfeld. „Wir würden von unseren Bürgern gern erfahren, wie sie ihre Stadt sehen, was sie sich wünschen oder wie sie die Orte gestalten würden“, ergänzt der Bürgermeister. Die »Lebendige Tür« hat einen Briefkasten für die Wünsche zum jeweiligen Ort.

Start der Aktion ist am 1. Dezember um 16 Uhr an der Buchhandlung am Rathaus, letzte Station ist der schiefe Turm. Dazwischen geht es zum Bahnhof, an die Gelbe Brücke als Eingangstor zur Stadt oder zur Teichmühle mit tollem Blick auf Bad Frankenhausen. Botanischer Garten und Quellgrund sind ebenfalls Stationen. „Es geht dabei um Wertschätzung und darum, scheinbar Bekanntes neu zu entdecken und Potenzial sichtbar zu machen“, sagt Strejc. Markiert wird jede Station außerdem mittels grüner Folie an der Straßenbeleuchtung, bis am Ende 24 Leuchtpunkte „eventuell über die ganze Weihnachtszeit“ leuchten.

In einer Online-Version vom Stadtkalender öffnet sich jeden Tag ebenfalls ein Türchen, dürfen Wünsche geäußert und Fragen beantwortet werden. Dort sollen auch die schönsten Fotos mit der „Lebendigen Tür“ zu sehen sein, die Spaziergänger einsenden. Die Machbarkeitsstudie muss bis Jahresende stehen. Die Internetseite will die Stadt über Weihnachten hinaus für Bürgerbeteiligungen nutzen.

Das Projekt wurde binnen drei Wochen auf die Beine gestellt, auch ortsansässige Unternehmen brachten sich ein. „Ursprünglich wollten wir noch Tür-Paten gewinnen, die für eine Überraschung sorgen. Aber in Corona-Zeiten glühweintrinkend zusammenstehen, von dieser Idee mussten wir uns leider verabschieden“, so Strejc.

