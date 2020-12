Tür wandert im Advent durch Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. „24 Kostbarkeiten im Advent" heißt eine Aktion in Bad Frankenhausen, die am 1. Dezember auf dem Markt gestartet wurde. Im Mittelpunkt steht eine Tür, die bis Heiligabend jeden Tag einen besonderen Ort markiert. Erster Standort war die Stolze-Buchhandlung. Die Aktion findet im Rahmen der Bewerbung Bad Frankenhausens um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2028 statt. Um die Bürger einzubinden, waren Workshops geplant, die allerdings coronabedingt ausfallen mussten. Um die Bürger trotzdem einzubeziehen, wandert nun die Tür im Advent mit einem Briefkasten für Ideen, Wünsche und Anregungen. Zweiter Standort wird am heutigen Dienstag das Fritz-Brather-Haus in der Thomas-Müntzer-Straße sein.