Überall regiert der Frohsinn

Krawatten-Attacken, Kussüberfälle, Narrhalla-Marsch wohin man auch kommt. Der Karneval in der Region hat seinen Höhepunkt erreicht.

Das ganze Wochenende wurde noch einmal ausgiebig geschunkelt und getanzt, Sketche gespielt, Büttenreden gehalten, geschmückte Wagen durch die Dörfer gerollt und die Erbsbären durch die Straßen getrieben. In diesen Tagen kann praktisch keiner dem närrischen Treiben im Kyffhäuserkreis entkommen. Nicht mal im Fernsehen, wo seit Tagen im Abendprogramm ebenfalls der närrische Frohsinn regiert. Überall fliegt Konfetti, feiern bunt verkleidete Menschen, wird kräftig gesungen und gelacht.

Am heutigen Rosenmontag herrscht dann in der Kreisstadt Ausnahmezustand. Viele Akteure und Zuschauer haben sich dafür extra frei genommen und fiebern schon seit Wochen dem fröhlichen Spektakel entgegen, das Faschingsvereine aus dem ganzen Kreis zusammenführt. Und selbst beim Bäcker geht es bunt und lustig zu, wo originell gestaltete Faschingspfannkuchen grüßen.

Zeitgenossen, die mit der närrischen Ausgelassenheit wenig am Hut haben, müssen das Ganze wohl oder übel über sich ergehen lassen. Doch für sie gibt es Licht am Ende des karnevalistischen Tunnels: Am Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei.

Zumindest fast.